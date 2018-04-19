В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Контакты России и США по Сирии продолжаются на разных уровнях, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

На вопрос обсуждается ли возможность приглашения представителей США на следующий этап переговоров в Астане по Сирии после нанесенных авиаударов, представитель внешнеполитического ведомства России дал утвердительный ответ.

"Контакты на различных уровнях продолжаются. Посмотрим, какие у них настроения", — цитирует его РИА Новости.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Девятая встреча в Астане по сирийскому урегулированию ориентировочно запланирована на 15 мая, отметил собеседник.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в сирийском Минобороны сообщили, что две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты, запущенные по Сирии в ходе удара 14 апреля, обнаружены сирийскими военными и переданы российским военным>>>

Транспортировка американских ракет из Сирии в Россию состоялась 18 апреля. По словам представителя экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктора Мураховского, эти находки могут быть очень полезными. Он уточнил, что российские специалисты не копируют западные образцы вооружений. Но экспертам будет интересно ознакомиться с последними западными разработками в этой области.