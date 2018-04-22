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Ангела Меркель, архивное фото

Ангела Меркель поставила Эммануэля Макрона в неудобное положение

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ
В мире
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На встрече в минувшую пятницу в Берлине, в рамках которой Франция и Германия обсуждали общую дорожную карту по реформированию ЕС в преддверии заседания Европейского совета (28-29 июня), Ангела Меркель в мягкой форме дала понять французскому президенту, что считает его планы по реформированию Европы слишком радикальными.

Она просто, заявила, что "у всех разная точка старта" и что "нужно быть готовым к компромиссам", отмечает Sputnik France в публикации "Макрон слишком проевропейский для Меркель?"

Патрик Мартен-Женье (Patrick Martin-Genier), преподаватель Института политических исследований в Париже (Sciences Po), специалист по европейским вопросам, автор книги "Если ли будущее у Европы?" ("L'Europe a-t-elle un avenir?" изд-во "Studyrama-Bréal", 2017 год), считает, что осторожность, проявленная Ангелой Меркель, в ответ на энтузиазм Эммануэля Макрон, объясняется рядом факторов.

Николай Власов
© Photo: ВКонтакте24
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1. Разница культур

"У Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона разные подходы к европейской интеграции. Они принадлежат к разным культурам. Думаю, Германия не всегда приветствует создание новых структур, в частности финансовых, таких как Европейский валютный фонд".

"Германия гораздо более прагматична, чем Франция. Последняя постоянно предлагает создать какие-то структуры, институты, фонды. А у немцев другой менталитет. Немцы предпочитают использовать уже существующие инструменты для укрепления, в частности, так называемой финансовой солидарности".

2. Исторически присущий Германии прагматизм

"Ангела Меркель всегда говорила, что перед тем, как реструктурировать Европу, перекраивать ее и перед тем, как заводить разговор о финансовой солидарности, нужно, чтобы страны сами у себя провели реструктуризацию, показали, что они стараются держать под контролем свой госдолг и бюджет. То есть на финансовую солидарность в том виде, в котором ее представляют себе другие страны Южной Европы и которую отстаивает Франция, накладываются ограничения".

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"Как известно, бывший министр финансов Вольфганг Шойбле сильно колебался, когда речь зашла о том, чтобы оказать помощь странам Южной Европы, в частности Греции, оказавшейся в трудном ситуации".

3. Ангела Меркель ослаблена политически

На сегодняшний день ей следует проявлять большую осторожность в том, что касается крупных европейских проектов, если она не хочет поставить под удар политическую стабильность своей коалиции.

"Сегодня можно заметить, что она не такая радушная, как раньше. Как она сказала, после выборов в октябре 2017 года у нее больше нет прежней свободы действий.

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На нее давят правые, в частности, ультраправые".

"Ей пришлось пойти на ряд важных компромиссов внутри своей коалиции, что объясняется своего рода креном вправо немецкого правительства под влиянием баварской ветви ХДС".

"Социал-демократы (СДПГ) подписали договор с правительством. Теперь они обязаны соблюдать этот договор. Это означает, что теперь они менее склонны поддерживать инициативы, выдвигаемые Эммануэлем Макроном".

4. Эммануэль Макрон — слишком проевропейский для Меркель?

"Нельзя сказать, что проевропейского в нем больше, чем в Ангеле Меркель, потому что она всегда была настроена на Европу. Однако у них разные концепции европейской интеграции и разные подходы к европейским институтам. Ангела Меркель никогда не обладала той властью, которой обладает президент Франции. Почему? Потому что ей приходится считаться с правительственной коалицией".

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Тем не менее, "европейский дух у нее (Ангелы Меркель) сегодня менее силен, чем у Эммануэля Макрона, который стал президентом Франции лишь год назад и который показал, что у него есть серьезные европейские амбиции, что следует, в частности, из речей, произнесенных им в Сорбонне и Афинах".

Теги:
внешняя политика, отношения, евросоюз, политика
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