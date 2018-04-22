Прислушается ли президент США Трамп к совету своей бывшей супруги

Ивана Трамп,первая жена нынешнего президента США, считает, что он должен играть в гольф, а не управлять государством.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Первая жена президента США Дональда Трампа Ивана Трамп считает, что ее экс-супругу не стоит переизбираться на второй срок президентства в 2020 году, сообщает издание Page Six, передает РИА Новости.

"Я скажу вам кое-что, я не думаю, что это необходимо. У него хорошая жизнь, и у него есть все. Дональду будет 74 года на следующих выборах, и, возможно, ему следует просто пойти и поиграть в гольф и насладиться своей судьбой", — заявила Ивана Трамп в интервью изданию.

Кроме того, по мнению экс-супруги Трампа, президент США "немного скучает по свободе". "Не думаю, что он представлял, как много включает в себя статус президента. Столько информации – тебе нужно знать все о целом мире", — добавила она.

Ивана Трамп родилась в Чехословакии. Она вышла замуж за Дональда Трампа в 1977 году. Пара прожила вместе 15 лет, в браке родились трое детей.