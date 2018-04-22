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Митинг на Площади Республики (20 апреля 2018). Ереван

В Ереване продолжаются протесты: собрались десятки тысяч человек

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В столице Армении продолжаются массовые протесты против избрания Сержа Саргсяна премьером страны.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. На митинг против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна на площади Республики в центре Еревана собрались десятки тысяч человек, передает РИА Новости.

Впервые за десять дней традиционный вечерний митинг проходит без руководителей протестующих. Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Представитель партии "Гражданский договор" Рубен Рубенян заявил на митинге, что участники акции продолжат шествия и демонстрации, несмотря на задержание руководителей. Депутат Лена Назарян, обратившись к собравшимся от имени лидера протестов Никола Пашиняна, подчеркнула, что необходимо избегать любых столкновений с полицией и не оставаться на улицах ночью.

Ранее в воскресенье в районе Эребуни правоохранители попытались разогнать шествие, что привело к стычкам с протестующими. Применялись светошумовые гранаты и дымовые шашки. Несколько человек пострадали, семь были госпитализированы. Задержаны 277 демонстрантов, среди них депутаты парламента.

Протесты в Армении: есть пострадавшие и задержанные>>>

До этого прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном, они длились три минуты и закончились безрезультатно. Глава правительства заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал политику "вернуться в правовое поле". В ответ на это парламентарий пообещал продолжить демонстрации с новой силой.

Протесты в Ереване

Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет экс-президента в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост председателя правительства. Это случилось после того, как в силу вступили конституционные поправки, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления, доминирующей фигурой во властной вертикали при этом становится премьер-министр.

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Теги:
оппозиция, митинг, протест, Никол Пашинян, Серж Саргсян, Армения, Ереван
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