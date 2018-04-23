Премьер-министр Армении подал в отставку

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, отмечает Sputnik Армения.

"Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — цитирует слова Саргсяна пресс-служба.

Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля, а уже 17-го оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.

Митинги, демонстрации и шествия начиная с 13 апреля проводило движение "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном. В воскресенье, 22 апреля Саргсян пришел на встрече с Пашиняном, однако диалог сорвался после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода Саргсяна. После этого премьер резко встал и ушел.

Спустя полтора часа после этого инцидента, Пашинян был подвергнут приводу, а вскоре — задержан. Протестные настроения, однако, не стихли, а наоборот, еще больше усилились. В понедельник днем Пашинян был выпущен на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.