Почти половина европейцев усомнилась в справедливой политике стран ЕС

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Меньше половины граждан ЕС считают глобализацию положительным явлением, больше трети не приветствуют миграцию, а почти половина опрошенных сомневается в том, что политические решения в их странах применяются вне зависимости от социального статуса и связей людей, свидетельствует проведенное в ЕС исследование "Евробарометр".

Соцопрос, результаты которого были в понедельник обнародованы Еврокомиссией, показал, что большинство европейцев считают в целом жизнь справедливой, но выказывают беспокойство из-за проблем с имущественным неравенством, а также с вопросами справедливого применения политических решений.

"В целом 47% европейцев считают, что глобализация — это хорошо, 21% с этим не согласны. 39% считают, что миграция в их страну — это хорошо, 33% — нет", — говорится в сообщении Еврокомиссии, в которой представлены итоги исследования. Более половины опрошенных полагают, что люди имеют равные возможности для развития (58%). Однако эта цифра скрывает существенные региональные различия: 81% — в Дании, но только 18% — в Греции.

© Sputnik / Miroslav Rotari Опрос: большинство граждан Молдовы не доверяет ни одному политику

Респонденты менее оптимистичны, если смотреть на конкретные сферы: только 39% уверены, что справедливость всегда преобладает над несправедливостью. И только 32% респондентов согласны с тем, что политические решения последовательно применяются ко всем гражданам вне зависимости от их статуса, благосостояния и связей, а 48% с этим утверждением не согласны.

Депутат: Балканы могут стать паркингом для мигрантов>>>

Подавляющее большинство считает, что разница в доходах слишком велика (84%). Во всех странах, за исключением Дании, более 60% согласны с тем, что правительства должны принимать меры по сокращению имущественного расслоения. При этом менее половины респондентов (46%) считают, что возможности для личностного развития стали более справедливыми по сравнению с ситуацией 30 лет назад.

Исследование проведено в 2017 году, в нем приняли участие свыше 28 тысяч человек в 28 странах ЕС.