Папа Римский в день именин накормил бедных мороженым

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. День своих именин понтифик решил отметить в этом году вместе с бедными и бездомными людьми Рима. Об этом сообщила 23 апреля Апостольская элемозинария, занимающаяся раздачей милостыни от имени Святого престола.

Кроме того, в этот понедельник, когда Римско-католическая церковь отмечает день Святого Георгия, в общественных столовых, ночлежках и других благотворительных структурах Вечного города, содержанием которых занимается крупнейшая международная благотворительная организации Caritas, около трех тысяч бедняков смогли полакомиться мороженым.

В свою бытность архиепископом Буэнос-Айреса кардинал Бергольо, а ныне — Папа Римский Франциск, охотно общался с бедными и бездомными, часто служил в тюрьмах, приютах для бедняков, ночлежках и центрах по перевоспитанию наркоманов.

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В марте 2015 года понтифик неожиданно вышел и поприветствовал большую группу бездомных, которые по инициативе Апостольской элемозинарии осматривали Сикстинскую капеллу Ватикана. Тогда он заявил, что двери Апостольского дворца всегда открыты для бедных и попросил их молиться за него. В августе 2016 года папа Франциск разделил в Ватикане трапезу с сирийскими беженцами, которые по его приглашению прибыли в Рим из Греции.