Как обманывают покупателей: в Молдове взялись за подделку черной икры

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Фальшивая осетровая икра из Республики Молдова обнаружена на территории России. Об этом сообщил российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП).

Как сообщает Россельхознадзор, в лаборатории НЦБРП были проведены исследования образца икры осетровых рыб, выработанной на территории Молдовы. Стандартная для таких случаев задача — определить, содержится ли в продукции ДНК семейства осетровых.

Однако в образце, поступившем на исследование, ДНК рыбы не нашли вообще. То есть, вся "икра", по заключению специалистов, является имитацией и подделкой популярного продукта. Заметим, что в Москве стоимость черной осетровой икры достигает 650 и более евро за килограмм.

Как сообщил Россельхознадзор, результаты исследования внесены в автоматизированную систему "Веста".

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Россия является экспортером осетровой икры, которая поставляется в Германию, Францию и другие страны Западной Европы, в 2017 году экспорт черной икры из России составил более восьми тонн. Однако в то же время растет и импорт икры в Россию, особенно из Китая. По данным аналитических агентств, исследующих рынок, в том же 2017 году в Россию было импортировано около семи тонн, а в 2018 году, по прогнозам, эти объемы увеличатся еще на 10%. Качество китайской икры растет, заводов — а их в Китае уже 140 — становится все больше. При этом с китайской икрой часто работают по "серым" схемам, когда сырье поставляется по разным каналам в Россию, и уже там обрабатывается и фасуется, что осложняет работу органов, выявляющих контрафакт.