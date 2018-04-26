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Морские пехотинцы США. Архивное фото

"Не по зубам": морские пехотинцы США спасовали перед Россией

© Sputnik / Давид Хизанишвили
В мире
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Силы передового развертывания Морской пехоты США, которые, как считалось на протяжении предыдущих десятилетий, были защищены, теперь оказались в уязвимом положении.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. На слушаниях в Сенате США командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер заявил, что силы оперативного развертывания Морской пехоты, которые ранее считались одними из самых защищенных в мире, сегодня остались в уязвимом положении, сообщает РИА Новости.

"Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимым многие силы передового развертывания США", — говорится в его речи.

Генерал отметил, что большинство зарубежных баз морпехов недостаточно защищены от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.

"Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны", — заявил генерал.

Ядерные испытания. Архивное фото
© Photo : Public Domain
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США больше не могут придерживаться военных концепций, основанных на неоспоримом контроле над морем, резюмировал Неллер.

Ранее глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен сообщил, что американские военные наблюдали, как Россия и Китай испытывают ракеты различного назначения.

"Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает", — подытожил генерал.

Первого марта Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках "Посейдон", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и лазерном оружии.

Также он рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

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Теги:
боеспоспособность, морская пехота, вооружение, военные, НАТО, НАТО, Роберт Неллер, Вашингтон, Москва, США, Россия, Политика
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