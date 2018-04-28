Вакансия мечты: за что можно получить зарплату в 9500 евро

Исландская авиакомпания предлагает поистине "райскую" работу, предусматривающую не только запредельный заработок, но и путешествия по Европе и Северной Америке.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Одна из авиакомпаний Исландии предлагает настоящую работу мечты. Тот, кто пройдет собеседование получит возможность не только путешествовать по странам Европы и североамериканскому континенту, но значительно пополнит личный бюджет — за три летних отработанных месяца счастливчик получит порядка девяти с половиной тысяч евро.

Одно из главных требований для соискателей — переезд в Рейкьявик, где базируется авиакомпания. Новые сотрудники будут жить в квартире в центре города, смогут пользоваться автомобилем и получить названную сумму, что покроет все их расходы в путешествиях.

Отбирать кандидатов будут на основании их видео о родном городе. Чем увлекательнее получится мини-фильм, тем выше шанс получить работу мечты. Ролики принимают до 14 мая, а необходимы они для того, чтобы сформировать общее впечатление о мировоззрении человека, его способностям познавать новое и неизведанное.