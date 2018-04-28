Девять школьников погибли: кто виноват в смерти неповинных детей

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Число жертв нападения с ножом на школьников в уезде Мичжи округа Юйлинь китайской провинции Шэньси выросло до девяти, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 7 погибших и 12 пострадавших. Два ребёнка скончались в больнице от полученных ран.

Нападение произошло в пятницу около 18.10 по местному времени (13.10 мск), когда дети направлялись из школы по домам. Молодой человек 1990 года рождения по фамилии Чжао, который также ранее обучался в этой школе, вооружившись кинжалом, напал на первых встретившихся ему школьников. Его немедленно задержали, а на допросе он заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.

Правоохранительные органы продолжают расследование, пострадавшие дети находятся в больнице.