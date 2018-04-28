"Товарищ-республиканец" предложил дать Трампу Нобелевскую премию

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что президенту США Дональду Трампу стоит дать Нобелевскую премию мира в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

КИШИНЕВ, 28 апр —Sputnik. Член Республиканской партии США, сенатор Линдси Грэм заявил, что глава Белого дома может быть достоин Нобелевской премии, если ему удастся уладить ситуацию на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости.

"Дональд Трамп убедил КНДР, Китай, что он серьезен в отношении перемен. Мы еще не достигли этого, но если это случится, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира", — считает сенатор.

По словам Грэма, американский лидер смог продемонстрировать Пхеньяну необходимость либо стать "нормальной страной", либо испытать последствия из-за продолжения строительства ракет с целью "достигнуть США".

"Этого бы не случилось без Трампа", — сказал политик.

Межкорейские переговоры

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Сеула, где прошла его встреча с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

© REUTERS / КНДР и Южная Корея сблизились во взглядах

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой лидеры заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие несколько недель и в настоящее время рассматриваются два места для ее проведения. Американский президент отметил, что считает себя ответственным за корейское урегулирование.