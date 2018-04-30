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Екатерина Пименова

Как девушка из Кишинева стала звездой в США

© Photo : Из личного архива Екатерины Пименовой
В мире
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Уроженка Молдовы, русская красавица Екатерина Пименова, произвела фурор на престижном WCOPA World Championship of Performing Arts в Соединенных Штатах.

Родной Кишинев

Екатерина, в одночасье вы стали знаменитостью в США, приняв участие в WCOPA World Championship of Performing Arts. Но прежде, чем мы
поговорим об этом событии, расскажите о себе, о кишиневском периоде вашей жизни – о том, где учились, с кем дружили и т.д.

— Мой родной город – Кишинев, здесь я родилась, здесь прошло мое детство. Высшее образование получила в ULIM, специальность – PR.

Мне посчастливилось – с раннего детского возраста я много путешествовала и уже к двадцати годам успела объездить пол мира. Я обожаю путешествовать, знакомиться с историей и культурой разных стран и обычно черпаю все свои новые идеи в путешествиях.

Однажды в одном из средневековых замков Вены, мне довелось побывать на выставке бабочек. Надолго запомню свои ощущения – я словно попала в сказку.

Невероятно красивые тропические бабочки порхали рядом со мной, они абсолютно не боялись окружающих людей и спокойно садились на нас. Я загорелась желанием привести это чудо в Молдову, чтобы и у нас была возможность подарить себе сказку и любоваться прекрасными созданиями.

Я не побоялась рискнуть и вскоре открыла компанию "Мир бабочек ", дела пошли неплохо. Честно говоря, я даже не ожидала такой быстрой отдачи от этого экзотического бизнес проекта.

- Хотелось бы узнать ваше мнение о Кишиневе и кишиневцах.
— Я очень люблю и скучаю по этому зеленому и прекрасному городу с богатой природой, архитектурой и историей. В Кишиневе самые красивые женщины!

Из Молдовы – в Калифорнию

- Какие обстоятельства повлияли на ваш отъезд из Молдавии?
— Из Молдавии я уехала потому, что вышла замуж, мой избранник жил в Лос-Анджелесе и мне пришлось переехать в Америку.

Екатерина Пименова
© Photo : Из личного архива Екатерины Пименовой
Екатерина Пименова

- Поговорим о WCOPA World Championship of Performing Arts. У нас этот Чемпионат мира не очень известен, напротив, в США – это очень престижное соревнование. Расскажите о нем.
— WCOPA – это официальные соревнования для открытия новых имён и награждения лучших исполнителей в мире. Само мероприятие проходит в Голливуде. Чемпионат WCOPA проходит на высоком профессиональном уровне. В соревнованиях участвуют 75 стран. В соревнованиях разные категории: танец,
вокал, моделинг, актерское мастерство и другие.

Во время конкурсной недели у участников имеется редкая возможность посещения профессиональных семинаров от топ-менеджеров и их персональные консультации, мастер классы ведущих специалистов. Это также прямые контакты с продюсерами, занимающимися раскручивание "звезд", с представителями звукозаписывающих компаний, модельных агентств, кинокомпаний и ведущих фотографов.

Более 100 судей оценивают талант участников на этом конкурсе. Основной приз конкурса – "золотая ", "серебренная " и "бронзовая " медали в каждой соревновательной категории. WCOPA World Championship of Performing Arts.

- Почему вы решили принять в нем участие?
— Я хотела попробовать что-то новое и преодолеть свой страх выступления на сцене. Я знала, что в конкурсе будут участвовать представители 75 стран, а общее число конкурсантов составит 5000 человек. Сам конкурс будут смотреть из зала 6000 человек и огромная международная аудитория в ходе прямой трансляции. Учитывая, что я по природе рисковый человек, люблю бросать вызов судьбе и побеждать свои страхи, я решила участвовать, но, честно говоря, даже не рассчитывала победить в каких-либо номинациях. Победой считала сам факт выхода на большую сцену, где на меня будет смотреть весь мир.

- Самое интересное для Вас и для наших читателей – это кульминация WCOPA World Championship of Performing Arts. Вы стали обладателем двух золотых и двух серебряных медалей в разных номинациях. Это круто. Ждем интересные подробности.
— Для меня победа и награждение в номинациях стали неожиданностью, т.к. участники подают заявку на участие и начинают подготовку к конкурсу за шесть
месяцев до конкурса, а мне предложили участвовать за два месяца. Я воспринимала этот конкурс, как победу над собой и своими страхами перед большой сценой и публичными выступлениями.

В итоге, когда начали объявлять победителей и прозвучало моё имя, я от неожиданности даже не сразу вышла получать свои медали на сцену. Я выиграла золотые медали в моделинге – в номинациях "фотопозирование " и "актерское мастерство ", а также серебряные медали в номинациях "выход в вечерних платьях", "выход в casual stale".

Дама с характером

- Какие качества характера помогли вам добиться такого великолепного результата?
Амбициозность, коммуникабельность – я люблю и умею общаться с людьми. Мне нравиться пробовать что-то новое, люблю ставить новые цели, рисковать и побеждать собственные страхи.

- Что вы цените в людях больше всего?
Порядочность, надежность, смелость, щедрость, доброту, ум, коммуникабельность, амбициозность, чувство юмора, умение ставить цели и достигать их, умение нести ответственность за свои слова и действия, любовь к животным и стремление сделать этот мир лучше.

- Расскажите немного о своей жизни в США.
Я живу в Лос-Анджелесе уже три года, и мне здесь очень нравится – это многонациональный город с очень дружелюбными и открытыми ко всему новому людьми. Здесь потрясающая природа и погода, очень разнообразная и вкусная еда, большинство людей здесь ведут здоровый образ жизни, много занимаются спортом, очень популярна здесь йога, сёрфинг и просто пешие прогулки по горам. Особенно радует меня здесь наличие свежих морепродуктов и огромное количество ресторанов и магазинов для вегетарианцев – я не ем мясо уже несколько лет.

Мне очень нравиться особое отношение американцев к животным, здесь их очень любят и почти у каждого в доме есть какое-либо домашнее животное, к которому относятся как к полноправному члену семьи. На улице я ещё не разу не видела бездомных кошек или собак. Очень радует, что в Америке отличная медицина для животных, а для меня – владелицы четырех котов, которых я привезла из Кишинева – это очень важно.

- Планируете ли свое будущее? О чем мечтаете?
Конечно, я стараюсь планировать своё будущее. Я мечтаю заниматься благотворительностью, помогать бездомным животным и задумываюсь об открытии клиники для животных в Кишиневе, которая соответствовала бы самым лучшим мировым стандартам и была бы доступной по ценам для жителей Молдовы. Мечтаю открыть сеть приютов для животных по всему миру – и первой страной, конечно же, будет Молдова. Мечтаю путешествовать по всему миру, каждый день узнавать что-то новое и общаться с интересными людьми, мечтаю сделать этот мир лучше.

Теги:
Екатерина Пименова, Екатерина Пименова
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