НАТО еще остается в Афганистане

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. У НАТО нет планов покидать Афганистан, миссия альянса будет продолжена, заявил заместитель помощника генсека организации по операциям Джон Манза.
"Мы будем присутствовать там столько, сколько нас об этом попросит афганское правительство, или до того, как в стране будет установлен мир, с которым будут согласны все", — сказал Манза в интервью информационному агентству "Жахон" при МИД Узбекистана, отмечает РИА Новости.
Манза сообщил, альянс привержен продолжению миссии в Афганистане и в прошлом году увеличил количество и вид войск, дислоцированных в этой стране.
Представитель НАТО напомнил, что в конце марта в ходе международной конференции в Ташкенте по урегулированию ситуации в Афганистане альянс выразил поддержку усилиям официального Кабула по проведению мирных переговоров с вооруженной оппозицией без каких-либо предварительных условий.
"Конференция в Ташкенте была очень важна в плане поддержания динамики, достигнутой в ходе предыдущих встреч", — отметил Манза. Он выразил надежду, что другие страны и организации также активно подключатся к данному процессу и будут проводить аналогичные мероприятия.
В минувшую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что страны-члены альянса предложили направить в Афганистан дополнительно 1,5 тысячи военных. По словам генсека, в настоящее время контингент небоевой миссии НАТО в Афганистане насчитывает 16 тысяч военных
В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
В понедельник в Кабуле произошел очередной взрыв, погибло более 20 человек, среди жертв есть журналисты зарубежных СМИ>>>>