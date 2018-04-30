Никол Пашинян рассказал об ожиданиях Армении от ЕАЭС

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Оппозиционный лидер Армении Никол Пашинян, который является одним из кандидатов на должность премьер-министра, уверен, что вопрос о выходе республики из ЕАЭС не должен решаться в спешке.

© Sputnik / Asatur Yesayants Чем завершились протесты в Ереване: что заявил лидер оппозиции

Фракция "Елк"("Выход"), руководителем которой является оппозиционер, осенью прошлого года представила проект решения о выходе Армении из ЕАЭС, отмечая, что нахождение в этой организации не оправдывает себя.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном выходе их организации, политик ответил, что ситуация сегодня отличается от прошлогодней.

"Когда ты в оппозиции, ты не имеешь возможности обсуждать существующие в той или иной структуре проблемы на исполнительном уровне — с представителями этой структуры и властями стран-партнеров. И оппозиция вынуждена в пределах своих возможностей озвучивать эти проблемы", — сказал он, передает Sputnik Армения.

Политик отметил, что когда оппозиция приходит к власти, у нее появляется возможность соответствующим образом документировать эти проблемы и обсудить их с партнерами, пытаясь найти механизмы их решения путем диалога.

"Я уверен, что в этом отношении у нас будут позитивные результаты в ходе обсуждений с партнерами по ЕАЭС. Мы не ставим задачи выхода из ЕАЭС, но это не означает, что там нет сложностей. Нужно запастись терпением и проявить волю, и в этом случае, я уверен, у нас будут результаты", — добавил он.

Напомним, 1 мая парламент должен выбрать нового премьера. Единственный кандидат на эту должность – глава фракции "Елк" Никол Пашинян.