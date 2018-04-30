Этой ночью по территории Сирии были нанесены новые ракетные удары

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Местные СМИ в понедельник со ссылкой на военный источник сообщили, что ночью массированным атакам подверглись позиции правительственных войск в окрестностях населённых пунктов Хама и Алеппо. При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар. По предварительным данным, погибло около 30 военных.

© Sputnik . Евгений Панасенко, Владимир Полушатов Политолог: удар по Сирии довольно сильно запятнал имидж США

По данными сирийских СМИ, что девять ракет были выпущены с американских и британских баз, расположенных на севере Иордании.

Позже информацию о ракетном ударе подтвердил источник РИА Новости. Он отметил, что склады могла атаковать авиация. По данным источника, склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией; информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, не соответствует действительности.

Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за сутки шесть нарушений режима прекращения боевых действий, турецкие — пять. Об этом в понедельник сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

Две недели назад вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по территории Сирии. Тогда было выпущено более ста ракет, большинство которых были сбиты силами сирийских ПВО. Причиной атаки было названо якобы использование химического оружия в сирийском городе Дума.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.