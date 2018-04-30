Ученые рассказали об итогах исследования — как продлить жизнь на 10 лет

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Медики из Гарварда применили научный подход, выделив основные, подтвержденные данными исследований направления, которые позволят продлить жизнь минимум на 10 лет. Статью с результатами своего исследования они опубликовали в научном журнале Circulation.

Здесь важны порядок, в котором ученые называют факторы долголетия и приоритеты, которые они расставляют. Итак, важнее всего — отказ от вредных привычек. На втором месте идет здоровое питание. Однако с самого начала здесь возникают проблемы.

"К сожалению, почти никто не соблюдает даже самые простые правила. Люди не хотят прилагать даже таких малейших усилий, как правильная диета и зарядка, не говоря уже об отказе от чрезмерного потребления алкоголя или курения", — говорит медик университета Гарварда Френк Ху.

Как выяснилось, немногие прислушиваются к рекомендациям врачей, которые внимательно отслеживают последние открытия в диетологии. Например, недавно исследования экспериментально подтвердили, что систематическое употребление в пищу оливкового масла и блюд средиземноморской кухни заметно понижает риск инфарктов и инсультов. А вот слишком большое количество соли, наоборот, вредно влияет на работу сердца.

© Photo : Pixabay Идеальный завтрак для здоровой жизни

Следующим пунктом, после правильного питания, в списке приоритетов значится физическая активность. Ученые проанализировали данные, которые собрали в рамках масштабных исследований, в ходе которых велись наблюдения за здоровьем 40 000 медработников на протяжении тридцати лет. Выяснилось, что в целом ожирение, вредные привычки и сидячий образ жизни отнимают от 12 до 14 лет жизни.

По данным исследований, в среднем мужчины и женщины, соблюдавшие все главные принципы здорового образа жизни, — отсутствие вредных привычек, сбалансированное питание, достаточная физическая активность, — доживали до 87 и 93 лет. Остальные дотягивали в среднем лишь до 75-79 лет.

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Как сообщают ученые, долголетие тех, кто ведет здоровый образ жизни, связано обычно с двумя вещами — у них в два раза снижается шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и на 65% падает риск развития рака.

Заметим, что во всем мире, в том числе и в США, с начала XXI века отмечается уменьшение продолжительности жизни.