Восемь военных из Румынии были ранены при взрыве смертников в Кабуле

За время выполнения миссий за рубежом были убиты 29 и ранены 185 военнослужащих румынской армии.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Министерство обороны Молдовы направило пожелания скорейшего выздоровления восьми румынских солдатам, раненным во время террористической атаки в Кабуле.

Как сообщают в министерстве обороны Румынии, пострадавшие военные находятся в Афганистане в составе батальона "Vulturii Carpaţilor". Состояние их здоровья стабильное, угрозы жизни нет, заявляют врачи.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Почему в Молдову зачастили эксперты НАТО

Все раненые завершили в Афганистане по две-три миссии, им от 34 до 43 лет. После оказания первой помощи их эвакуировали в военный госпиталь в Кандагаре.

Румынские военные в составе батальона "Vulturii Carpaţilor" выполняют в Афганистане задачу по охране военно-воздушной базы НАТО в Кандагаре. Ранее это подразделение выполняло миссии в Косово.

В 2018 году в операции НАТО в Афганистане участвуют 625 румынских военных, еще 300 солдат выполняют задачи под эгидой НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ в других регионах. За время выполнения миссий были убиты 29 и ранены 185 румынских военных, сообщает минобороны Румынии.

Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник, 30 апреля, утром. По сообщению зарубежных СМИ, более 20 человек погибли и несколько десятков получили ранения. Атаку совершили террористы-смертники.