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Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally

Трамп: США не хотят быть мировым полицейским и тратить на это огромные деньги

© AP Photo / Charlie Neibergall
В мире
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Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. США больше не будут мировым полицейским и не будут тратить на это огромные деньги, заявил президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак
© Photo : Из личного архива Михаила Синельникова-Оришака
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"Мы все меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари, передает РИА Новости.

 Трамп также заявил, что может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре или в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

"Мы изучаем разные страны, включая Сингапур. Мы говорили о возможности демилитаризованной зоны — "дома мира", — уточнил лидер США.   

На вопрос, действительно ли состоится саммит, Трамп дал положительный ответ, но уточнил что он уйдет с переговоров, "если они пойдут не так, как хотелось".

"США никогда не были ближе к тому, чтобы сделать что-то по корейскому полуострову", — сказал глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что выход США из ядерной сделки с Ираном пошлет правильный сигнал КНДР.

"Я думаю, что это будет правильным сигналом для КНДР. Через семь лет срок действия этой сделки истечет, и Иран сможет двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет — это завтра", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Трамп пообещал, что к 12 мая, когда он должен будет в очередной раз продлить режим снятия санкций с Ирана, решение будет принято.

"Это не значит, что мы не будем вести переговоры о настоящем соглашении. Это соглашение, которое согласовали далеко не многие люди. Это ужасное соглашение для США", — заключил он.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поделился с информацией о секретном военно-ядерном проекте Ирана с США и рассчитывает, что американский президент Дональд Трамп примет "верное решение" о судьбе атомной сделки с Исламской республикой.

"Это ужасная сделка, ее не следовало заключать. Через несколько дней президент Трамп примет решение, что с ней делать. Я уверен, что он примет верное решение. Верное для США, Израиля, мира во всем мире", — сказал Нетаньяху.

Он приветствует намерение Трампа ужесточить сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка "великих держав", или вывести из нее США, если договориться с партнерами не удастся.

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© REUTERS / Joe Raedle
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Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

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