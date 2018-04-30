Путин: ядерная сделка с Ираном должна соблюдаться всеми сторонами

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обменялись мнениями о положении дел в ближневосточном регионе.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил позицию РФ, что ядерная сделка с Ираном должна неукоснительно соблюдаться всеми сторонами, сообщила пресс-служба Кремля.

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Телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны. Как отметили в пресс-службе главы России, стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом сделанного сегодня премьер-министром Израиля заявления на этот счет. Напомним, Нетаньяху обнародовал разведданные о секретной военно-ядерной программе Ирана. Нетаньяху на иврите и английском заявил, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"Владимир Путин подтвердил позицию России — план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Как отмечается, продолжается обмен мнениями о положении дел в ближневосточном регионе в целом, включая развитие обстановки в Сирии. Также было договорено о дальнейших личных контактах.

Канцелярия израильского премьера сообщила в соцсетях, что Нетаньяху и Путин намерены лично обсудить вопросы по Сирии и Ирану.

"Оба лидера также обсудили ситуацию в Сирии и договорились встретиться как можно скорее", — написала в Twitter канцелярия Нетаньяху.

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.