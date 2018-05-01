Трагедия в Румынии: пропавшая девочка найдена мертвой и со следами насилия

Шокирующая находка в Бая-Маре потрясла жителей всей страны, люди требуют найти убийцу и жестоко покарать.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Взрыв гнева во всей Румынии вызвала страшная находка в городе Бая-Маре, где проходила поисковая операция силами полиции, спасателей и добровольцев. Искали пятилетнюю девочку, пропавшую из собственного двора. Девочка была найдена мертвой, со следами пыток и насилия.

Как сообщают румынские СМИ, девочка играла с другими детьми во дворе и исчезла около 14.00. Ее искали несколько часов, после чего ее бездыханное тело было обнаружено поблизости, на территории промышленного предприятия.

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"Свидетели говорят, что девочка была раздета, а на ее теле было обнаружено множество следов насилия. Преступник еще не пойман", — цитирует свидетельства очевидца румынский сайт sighet247.ro.

Родители погибшего ребенка доставлены в госпиталь в состоянии шока, им оказывается медицинская помощь.

Других деталей расследования пока не сообщается. Дело взято на особый контроль правоохранительными органами Румынии. Район преступления был оцеплен полицией, чтобы сохранить все возможные улики.

В социальных сетях жители Румынии призывают покарать "зверя в образе человека" и жалеют об отмене смертной казни.

Бая-Маре — город в регионе Трансильвания, административный центр жудеца Марамуреш, с населением более 140 тысяч человек.