Парламент Армении не смог избрать премьер-министра

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Лидеру протестного движения "Мой шаг", руководителю парламентской фракции "Елк" ("Выход") Николу Пашиняну не удалось набрать достаточно голосов, чтобы занять пост премьер-министра республики, передает Sputnik Армения.

На специальном заседании Национального собрания Армении во вторник большинство депутатов (56) проголосовало против кандидатуры Пашиняна.

Пашинян был единственным кандидатом на пост главы правительства. Его кандидатуру 30 апреля выдвинула фракция "Елк" (Выход). Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны были проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", которые ранее выразили поддержку ему, но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

В соответствии с законом, через неделю должны состояться новые выборы. На этот раз для выдвижения кандидатом в премьеры во втором туре он должен иметь поддержку как минимум одной трети депутатов — 32 парламентариев. Процедура голосования не меняется.

Если премьер повторно не будет избран, то это автоматически приводит к роспуску Национального собрания и проведению внеочередных выборов в течение 40 дней.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.