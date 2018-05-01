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Участница соревнований по бодибилдингу

Девушки в Кыргызстане к пляжу готовы — опубликован фоторейтинг красавиц

© Sputnik / Alexey Malgavko
В мире
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Точеной фигуры дамы добились благодаря усердным тренировкам в спортзале.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. В преддверии лета репортеры выяснили, насколько киргизские девушки готовы к пляжному сезону. Оказалось, что готовы вполне, однако хорошая фигура — это всегда результат тяжелого труда. 

В итоге тщательного сканирования социальных сетей сайт Sputnik Кыргызстан представил подборку тринадцати жительниц Кыргызстана с фигурами, которые заслуживают звания "точеных". В подборку включили лишь тех, кто добился впечатляющих результатов благодаря многочасовым тренировкам в спортивном зале, а не фильтрам в Instagram. 

"Для тех, кто сейчас запивает шаурму кока-колой, эти девушки могут стать примером для подражания", — отмечает сайт.


Решила немного разнообразить свой блог полезной информацией🙆‍♀️ ___________________ Поговорим о том, что такое гибкость, от чего она зависит и чем она полезна⬇⬇⬇ ___________________ Гибкость — это эластичность связок. Связки сами по себе нужны, чтобы ограничивать амплитуду движений в костях. Поэтому, если связки слишком тугие — они подобно канатам — будут сдерживать движения человека. Еще это особая нервная система, которая всячески избегает боли и строит такую модель движения. Гибкость, сама по себе, зависит от соотношения эластина и коллагена в мышцах и связках. Эластин обладает растяжением в 5 и более раз, по сравнению с коллагеном. Если Вы делаете упражнения на растяжку, со временем количество эластина в Ваших связках будет увеличиваться все больше и больше. Гибкость и растяжение — это еще и состояния мышцы. В физиологии выделяют 3 состояния мышц: нормальное, сокращение и растяжение. Следовательно, гибкость тела человека также сильно зависит от его способности расслаблять мышцы, то есть от координации и способности концентрироваться. Если какая-либо мышца постоянно напряжена, то она не может растянуться. Бывает, что у человека неплохие данные для растяжки, но он постоянно напряжен, в связи с чем, не может выполнять некоторые виды упражнений (сделать наклон к ноге, например).Женщины генетически более гибкие, чем мужчины. Это связано с детородной функцией женщин — их связки и мышцы имеют больше эластина, чем колагена… Это происходит, потому что в женском теле вырабатывается гораздо больше вещества гиалуранидазы, ответственного за выработку эластина И наконец, гибкость зависит от того, сколько саркомеров в мышце. Между прочим, от упражнений на растяжку число саркомеров в мышце растет. 🔹️(Саркомеры — это элементарные блоки мышечного волокна. Из них построены наши мышцы). #растяжка #гибкость #пользадлятела #здоровье #зож #спорт#тренировки #фитнес #bodyfit #poledance #beautydancestudio #beautydance #студиятанца #питание

Публикация от Анастасия (@anastasiya__vk) 6 Фев 2018 в 6:28 PST

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Теги:
фитнесс, здоровый образ жизни, пляж, лето, Кыргызстан
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