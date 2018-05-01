Девушки в Кыргызстане к пляжу готовы — опубликован фоторейтинг красавиц

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. В преддверии лета репортеры выяснили, насколько киргизские девушки готовы к пляжному сезону. Оказалось, что готовы вполне, однако хорошая фигура — это всегда результат тяжелого труда.

В итоге тщательного сканирования социальных сетей сайт Sputnik Кыргызстан представил подборку тринадцати жительниц Кыргызстана с фигурами, которые заслуживают звания "точеных". В подборку включили лишь тех, кто добился впечатляющих результатов благодаря многочасовым тренировкам в спортивном зале, а не фильтрам в Instagram.

"Для тех, кто сейчас запивает шаурму кока-колой, эти девушки могут стать примером для подражания", — отмечает сайт.



