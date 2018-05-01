В Чикаго умер создатель логотипа Playboy

Мужчина скончался в возрасте 93 лет от воспаления легких, он также был дизайнером первого выпуска журнала, обложку которого украсила Мэрилин Монро.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. В Чикаго умер Арт Пол, автор одного из самых узнаваемых логотипов в истории — кролика Playboy. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Причиной смерти стало воспаление легких. Мужчина скончался в возрасте 93 лет, передает ria.ru

Арт Пол стал первым человеком, которого создатель журнала Хью Хефнер принял на работу в Playboy. Также он был дизайнером первого выпуска журнала, обложку которого украсила Мэрилин Монро.

© Sputnik / Larisa Saenko Rarities from the Playboy collection

"Арту нужно отдать должное за то, сколько он сделал для раскрепощения иллюстраторов. Он помог сформировать понимание того, что искусство рекламы способно считаться столь же значимым и признанным, как и высокое искусство", — отметила дочь создателя Playboy Кристи Хефнер.