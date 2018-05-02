Когда прокурору угрожают: что стало причиной нападок на обвинителя

Первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн заявил, что ему угрожали, на фоне намерения некоторых республиканцев снять его с должности.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Иногда бывает так, что угрожают даже весьма высокопоставленным представителям правоохранительных органов. Соединенные Штаты здесь — также не исключение: заместитель генерального прокурора заокеанской державы Род Розенстайн заявил, что в его адрес поступали угрозы после намерения руководства Республиканской партии США снять его с должности. Об этом сообщило РИА Новости.

"На протяжении достаточно долгого времени были люди, которые высказывали угрозы против меня, как частным образом, так и публично", — заявил Розенстайн, выступая в Музее новостей в Вашингтоне.

Розенстайн неоднократно подвергался резкой критике со стороны президента Дональда Трампа.

Накануне несколько республиканцев во главе с конгрессменом Марком Мидоузом от Северной Каролины заявили, что составили обвинения для импичмента Розенстайну. Конгресс имеет полномочия снять Розенстайна, объявив ему импичмент, однако на данный момент маловероятно, чтобы для этого набралось достаточно голосов.

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Противники Розенстайна заявляют, что он вызвал их гнев тем, что утаивал секретные материалы от конгресса. Действительно, ряд документов для "российского расследования" был получен комитетом по разведке палаты представителей после того, как Розенстайну пригрозили публичным порицанием конгресса (хотя и нет данных, чтобы первый замгенпрокурора выдал документы именно вследствие этой угрозы). Демократы подозревают, что претензии к Розенстайну вызваны тем, что тот способствует "российскому расследованию" против президента Дональда Трампа.

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В 2017 году после самоотвода генпрокурора — главы минюста Джеффа Сешнса именно Розенстайн назначил спецпрокурора Роберта Мюллера.

Мюллер расследует предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года, которое в Москве отрицают, а также возможные связи Трампа и России, которые отрицают не только в Кремле, но и в Белом доме.