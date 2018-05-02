Жестокое убийство: за что пытали пастора в Одессе

Убившие американского пастора одесситы перепутали священнослужителя с "менялой" с рынка "Седьмой километр".

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. По версии следствия, преступники ворвались к жертве в квартиру и начали пытать, требуя показать тайник с деньгами, которого на самом деле не было.

Одним из подозреваемых оказался дальний родственник криминального авторитета Антимоса (его разыскивали по подозрению в разбойном нападении).

Второй фигурант дела находился под домашним арестом за ДТП, а третий ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что тело пастора одной из местных протестантских церквей со следами пыток нашли в его съемной квартире.