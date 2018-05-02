Когда чужая жена - "вкусная": новый курьез с президентом Макроном

Глава французского государства Эммануэль Макрон в ходе официального визита в Сидней допустил языковой конфуз во время встречи на высшем уровне.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Сиднее назвал "вкусной" Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. По всей видимости, он неудачно использовал в своей речи на английском языке слово "delicious" как кальку с французского.

Как сообщают австралийские СМИ, конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, где французский президент находится с визитом.

"Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", — заявил Макрон.

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Цитату французского президента разместили многие СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые участники дискуссии в Twitter отметили, что французский президент, вероятно, оговорился или некорректно перевел французское слово "delicieux", которое имеет, в том числе, значение "очаровательный, восхитительный". В английском языке термин употребляется чаще всего для описания еды.

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Эммануэль Макрон прилетел в Австралию 1 мая для трехдневного визита. Основные вопросы, которые намерен обсудить французский президент, — это сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности.