Не пускают к "телу" Скрипалей: Лавров обвинил британские власти

Почему британские власти отказали в консульском доступе представителей России к Сергею и Юлии Скрипаль.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Отказ Лондона в консульском доступе к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из итальянских изданий. Слова главы российского МИД цитирует РИА Новости.

Скрипалей могли намеренно ввести в искусственную кому — документ>>>

"Это абсолютно неприемлемо", — добавил министр.

По его словам, Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями и "мегафонной" дипломатией.

"Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности, расположенной недалеко от Солсбери, секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами", — сказал Лавров.

Москву, в первую очередь, беспокоит состояние здоровья пострадавших, "втянутых англичанами в эту провокацию", добавил министр.

Мнение: Скрипалей могли отравить, а затем ввести антидот>>>

В начале марта бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь нашли отравленными в британском Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал и обострило отношения России и Запада. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, Россия это категорически отрицает.