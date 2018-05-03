Есть, чем дышать: названа страна с самым чистым в мире воздухом

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В Финляндии зафиксировано лучшее в мире качество воздуха: таковы данные исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые приводит РИА Новости.

© Sputnik / Miroslav Rotari Грязный воздух: в каком районе Молдовы наихудшая экология

Как отмечают эксперты ВОЗ, содержание микрочастиц пыли в Финляндии в среднем составляет 6 микрограммов на кубический метр. Это самый низкий показатель в мире. Помимо Финляндии в лидерах рейтинга находятся Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия.

"Наиболее высокая концентрация мелких частиц, то есть худшее качество воздуха, зафиксировано в странах Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки. В этих государствах концентрация мелких частиц в воздухе более чем в десять раз выше по сравнению со странами-лидерами рейтинга", — подчеркнули исследователи.

Согласно данным ВОЗ, самое низкое качество воздуха зафиксировано в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне.

Всемирная организация здравоохранения проводила исследования в период с 2008 по 2016 годы в ста разных странах мира.