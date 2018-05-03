"Северный поток - 2" пришел к немецким берегам

В немецком Лубмине начали готовить строительную площадку для выхода на берег нити газопровода "Северный поток — 2".

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Нить российского газопровода "Северный поток — 2" подошла к берегу Германии, в коммуне Лубмин ведется подготовка стройплощадки для дальнейшего следования коммуникации по немецкой территории. Об этом сообщил РИА Новости представитель компании — оператора Nord Stream 2 AG.

© Sputnik / Ilya Pitalev Как аукнется Молдове дружба с теми, кому не угодил Северный поток-2

Этот процесс включает ее расчистку, завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег.

По словам представителя компании, все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Берлин выдал разрешение на строительство "Северного потока — 2" в конце марта. Согласие на прокладку газопровода предоставила также Финляндия.

Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет разрешения от России, Швеции и Дании.

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Единственный акционер Nord Stream 2 AG — "Газпром". Половину инвестиций в проект вкладывают европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, то есть по 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другие 50% средств — 4,75 миллиарда евро.

При этом участники проекта планируют покрыть 70% инвестиций за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.