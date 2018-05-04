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Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО

Боятся слова, а не "меча": почему в НАТО испугались "российской пропаганды"

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
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Глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел назвал Россию и ее информационную политику одними из наиболее важных вызовов, с которыми сталкивается НАТО.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Генерал НАТО Петр Павел назвал информационную политику Российской Федерации, проводимую на пространстве Североатлантического Альянса, одним из главных вызовов. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам генерала, Москва пытается изменить мировой порядок в соответствии со своей "национальной моделью общества".

Он отметил, что Россия не проводит в отношении Альянса политику агрессии в ее традиционном понимании, а использует "гибридные инструменты, в частности, пропаганду, распространяемую СМИ и социальными сетями".

"Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия", — сказал Павел. Генерал подчеркнул, что Москва делает это очень эффективно.

"Поскольку публика обычно воспринимает информацию посредством субтитров и сокращений, искусственно созданная информация может показаться верной", — добавил он.

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Генерал призвал Альянс укрепить единство, которое Россия, по его словам, пытается подорвать. "Мы показываем нашим оппонентам, что агрессия стоит дорого и у нее мало шансов на успех", — заключил он.

"Сдерживание России"

В конце апреля в Брюсселе прошло заседание глав МИД стран НАТО. Тогда стороны подтвердили, что продолжат проводить политику сдерживания в отношении России. Как отметил генсек Альянса Йенс Столтенберг, для организации важно быстро реагировать на появляющиеся вызовы, как было в случае с "делом Скрипалей".

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После отравления экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии НАТО отозвала аккредитации у семи сотрудников российского постпредства и отказала в предоставлении аккредитации еще троим, сократив численность представительства до двадцати человек.

При этом в Москве неоднократно заявляли, что непричастны к отравлению Скрипалей. Россия не раз говорила о готовности к сотрудничеству с Альянсом и диалогу в рамках Совета Россия — НАТО. Как отметил источник в российском МИД, сокращение числа российских представителей при Альянсе сильно сужает возможности для начала такого диалога.

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Теги:
"гибридная война", противостояние, геополитика, информационная война, Североатлантический совет НАТО, Петр Павел, Нью-Йорк, НАТО, Москва, Россия, Политика
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