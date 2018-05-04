Вниманию туристов: в турецких отелях теперь будут работать детективы

Турецкие отельеры пытаются защититься от исков британских туристов с помощью видеокамер и детективов.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Владельцы турецких отелей пытаются в буквальном смысле обезопасить себя от туристов из Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По данным Ассоциации британских туристических агентств (ABTA), в прошлом году число "исков по болезни на отдыхе" выросло на 434% по сравнению с 2016 годом. В общей сложности британцы получили с зарубежных отельеров компенсации на 370 миллионов фунтов — это рекорд за всю историю туризма Великобритании.

Туристы жалуются на "испорченный отпуск" по причине "некачественного питания" в гостинице или "несчастного случая по вине персонала отеля" — например, травмы из-за скользкого пола в холле.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Отменит ли Турция систему "все включено"- комментарий организаций по туризму

Возвращаясь с отдыха, британцы с помощью компаний-посредников выставляют юридические претензии к отелям, пытаясь взыскать с них не только расходы на отпуск, но и получить немаленькую "компенсацию морального вреда".

Как заявил турецким СМИ заместитель председателя Федерации турецких отельеров (TUROFED) Бюлент Бюльбюлоглу, в минувшем сезоне количество ложных заявлений со стороны британских отдыхающих достигло максимума.

По его словам, британские суды имеют обыкновение выносить приговоры против владельцев гостиниц: отельеров вынуждают платить по фальшивым претензиям в шести из десяти случаев. Подобную ситуацию представитель TUROFED назвал британским заговором.

В этом сезоне турецкие отельеры решили подготовиться к инцидентам с туристами-сутягами заранее. В тех отелях, которые работают с британцами, перед началом сезона в общественных зонах — ресторанах, холлах, бассейнах — массово устанавливают видеокамеры.

Кроме того, чтобы уменьшить количество необоснованных жалоб, в гостиницах, предлагающих отдых по системе "все включено", создают департаменты по учету претензий и набирают сотрудников с навыками детективов, чтобы проводить собственные расследования и доказательно опровергать заявления тех, кто пытается получить компенсацию по причине фальшивой болезни.

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Повсеместно установленные камеры позволят опровергнуть утверждения тех, кто заявляет, что получил травму, упав на мокром полу. "Камера покажет, что там, где британские туристы падают, другие постояльцы отеля ходят совершенно спокойно", — пояснил Бюльбюлоглу.