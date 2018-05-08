"Смуглянка", которую спели дети из Таджикистана, растрогала интернет

Воспитанники детского сада из Таджикистана покорили сердца миллионов слушателей из стран СНГ, исполнив знаменитую песню из фильма "В бой идут одни старики".

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Видео снято в честь Великой Победы и памяти хора имени А.В. Александрова, сообщает Sputnik Таджикистан.

В соцсетях ролик набирает популярность. Так, только в "Одноклассниках" запись просмотрели более четырех с половиной миллионов человек. В Youtube к этому ролику оставлено уже около 500 комментариев, где люди из разных стран оставляют похвалы маленьким исполнителям песни и поздравляют друг друга с Днем Победы.

Впервые ансамбль Александрова спел песню в Концертном зале имени Чайковского в 1944 году.

Концерт транслировался по радио. Таким образом "Смуглянку" услышали очень много людей. Ее подхватили в тылу и на фронте.

Песня, в которой говорилось о событиях гражданской войны, была воспринята как песня о тех, кто боролся за освобождение Молдовы в Великую Отечественную войну.