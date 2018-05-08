Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе

КИШИНЕВ, 8 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщило РИА Новости.

"Я объявляю сегодня, что США выйдут из иранской ядерной сделки", — сказал Трамп.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Фитин: США, Израиль и Иран — треугольник непонимания>>>

Трамп еще до избрания президентом жестко критиковал соглашение, называя его "худшей сделкой", и не исключал, что выйдет из нее, если соглашение не удастся "исправить".