Пойманы пять самых опасных террористов

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп заявил, о поимке пятерых самых разыскиваемых лидеров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ запрещена в Молдове, России и других странах мира).

"Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ только что пойманы", — написал Трамп в соцсети Twitter.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

​В среду The New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники в разведке Ирака сообщалось, что американская и иракская разведка провели успешную операцию по захвату пяти высокопоставленных командиров ИГ, включая помощника лидера группировки.

Издание уточняло, что операция длилась три месяца. А ее целью была поимка членов ИГ, которые скрывались на территории Сирии и Турции.

По информации газеты, среди захваченных лидеров "Исламского государства" — четверо иракцев и один сириец. В их обязанности входило управление подконтрольными ИГ территориями в провинции Дейр-эз-Зор, обеспечение безопасности и поддержание надзора за религиозными предписаниями группировки.