16:23 12 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Разногласия у молодой пары в спальне

Ученые рассказали, какие факторы влияют на выбор половых партнеров

© Depositphotos / IuriiSokolov
В мире
Получить короткую ссылку
132 0 0

Идеалы женской и мужской красоты сильно различаются у разных народов, это касается и фигуры, и черт лица: по утверждениям антропологов, некоторые представления о том, что такое красота, универсальны.

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Темный цвет кожи защищает африканцев от опасного ультрафиолета, а пропорции фигуры у коренастых представителей народов Севера помогают сохранять тепло, сообщает РИА Новости.

Эти признаки закрепились в ходе приспособления популяции людей к окружающей среде. С этой точки зрения борода или покатый лоб бесполезны, но могут играть роль в процессе полового отбора. Ученые считают, что в древности европеоидных женщин привлекала растительность на мужском лице, а монголоидных — нет. Поэтому сегодня азиаты самые безбородые.

В целом, женщины очень придирчиво выбирают партнера. Согласно исследованиям, они ценят постоянство, трудолюбие и мужественность. Кроме того, образ идеального мужчины по антропологическим характеристикам, как правило, соответствует той расовой или национальной группе, к которой принадлежит женщина.

Влюбленная пара
© Fotolia / Mikhail_kayl
В Кишиневе появились секс-вампиры: как уберечься от напасти

Мужчины, наоборот, мечтают о девушках, не очень похожих на их соплеменниц. Кроме того, идеальная женщина должна немного напоминать ребенка: вздернутый нос, пухлые губы, светлая пигментация, тонкий овал лица.

Впрочем, встречаются исключения: так, представители племени яли в Папуа — Новой Гвинее предпочитают женщин с более смуглым оттенком кожи. А для мужчин из намибийского племени химба красивая женщина — прежде всего высокая и сильная, ведь такая будет лучше работать.

Свои и чужие

Российский антрополог Наталия Халдеева отмечает, что люди выбирают внешне похожих на себя партнеров, потому что в доисторические времена наши предки использовали морфологические признаки лица в качестве сигнальной системы и таким образом отличали "своих" от опасных чужаков.

Действительно, согласно сразу нескольким исследованиям, людям одной расы очень сложно понять, какие эмоции выражает лицо представителя другой. Вероятно, это происходит из-за того, что дети — а именно в детстве закладываются представления о красоте — не часто контактируют с представителями других рас.

© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
Красота - страшная сила: женщины-военные разных стран мира
18

Детский опыт, который фиксируется на образе родителей, важен при выборе партнера, убежден профессор этологии Кембриджского университета Патрик Бейтсон. Например, дочери пожилых отцов чаще выходят замуж за мужчин значительно старше их, а дети от межрасовых браков создают семьи с партнерами той же расы, к которой принадлежали родители противоположного с ними пола.

В основе красоты — симметрия

Даже абсолютно разные представления о привлекательности имеют нечто общее — они основаны на симметрии. Ученые утверждают, что всем людям нравятся симметричные лица, к тому же усредненные с точки зрения его пропорций.

В ходе эксперимента Джудит Лаглуа и Лори Роггман из университета Юты (США) предлагали испытуемым фотографии мужчин и женщин, частично созданные с помощью компьютерной программы на основе наиболее распространенных черт лица. Эти синтетические образы отличались особой симметричностью, и именно они казались участникам исследования наиболее привлекательными.

Испанские ученые тоже провели эксперимент, показавший, что мужчины предпочитают женщин с внешними данными, максимально приближенными к среднестатистическим, характерным для той местности, где они живут.

Любовный гороскоп на май: кого ждет бурный роман, а кого — горький обман>>>

Женщины предпочитают заниматься сексом с более "симметричными" мужчинами и получают при этом большее удовлетворение, отмечает в своей книге "Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции" российский антрополог Мария Бутовская.

Некрасивые некрасивы для всех

Другая универсальная для всех людей категория — непривлекательность. Представители разных рас, народов и культур считают некрасивыми одни и те же черты лица, утверждают антропологи из университета Вроцлава (Польша).

В ходе эксперимента представителям папуасского племени яли и полякам показывали одни и те же фотографии мужчин и женщин. Если взгляд на красоту у папуасов и европейцев сильно отличался, то относительно самых непривлекательных было полное единство. По мнению ученых, неприятные черты лица могут свидетельствовать о плохих генах и слабом здоровье, а значит, с таким партнером не стоит заводить потомство.

Однако этот вывод в наши дни могут пересмотреть. Согласно недавнему исследованию ученых из университета штата Массачусетс и Лондонской школы экономики и политических наук, несимпатичные люди зарабатывают намного больше своих более привлекательных коллег, легче осваивают профессиональные навыки и успешнее в карьере. А в современных условиях эти качества решающие при выборе полового партнера.

По теме

Порнозвезда о связи с Трампом: секс с ним был как по учебнику
Психотерапевт: попробовать секс с роботами захотят многие
Почему сайты знакомств убили любовь
Теги:
интимная жизнь, страсть, любовь, партнеры, отношения, секс, семья, Молдова, Кишинев, Сексуальное поведение
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Вид на набережную Тбилиси и площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан)
    Банковская столица

    Директора Всемирного банка впервые соберутся в Тбилиси 14-16 мая, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

  • Уничтожение клопов в Адзюбже
    По всем фронтам

    Замминистра сельского хозяйства Абхазии рассказал, как в республике идет борьба с мраморным клопом - опасным вредителем, который угрожает урожаю.

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

  • Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя
    Будущее спорта

    Сборная Узбекистана поборется за победу на всероссийском футбольном турнире среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Элени Фурейра (Кипр)
Евровидение-2018: кто попал в финал
Екатеринбург Арена примет 4 матча чемпионата мира
"Екатеринбург Арена" примет 4 матча чемпионата мира
Грип ОРЗ
Как отличить грипп от обычной простуды

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться