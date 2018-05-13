Следующее "Евровидение" может пройти в Иерусалиме

Глава кабинета министров Израиля Беньямин Нетаньяху предложил провести финал европейского песенного конкурса именно в этом городе.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Израиль горд принять следующее "Евровидение" в Иерусалиме после того, как конкурс этого года выиграла певица из еврейского государства Нетта Барзилай, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Слова израильского премьера передает РИА Новости.

Победу соотечественницы глава правительства назвал очередным подарком городу, провозглашенному израильтянами своей "единой и неделимой" столицей, вопреки претензиям палестинцев на его восточные районы, которые большая часть мирового сообщества по-прежнему относит к оккупированным территориям.

"В эти дни Иерусалим благословлен многими дарами. Еще один мы получили минувшей ночью с блестящей и взрывной победой Нетты. Подарок заключается в том, что в следующем году "Евровидение" приезжает в Иерусалим, и мы гордимся возможностью его принять", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании кабинета.

По правилам конкурса, "Евровидение" проходит в стране прошлогоднего победителя, однако выбор города остается на усмотрение властей.

Неурегулированность статуса Иерусалима нередко создает трудности при проведении в городе крупных международных мероприятий, в том числе спортивных и культурных.

© Sputnik / Владимир Астапкович "Евровидение-2018": путь DoReDoS к финалу конкурса

От международного консенсуса недавно дистанцировались США, признав город столицей Израиля и перенося туда свое посольство из Тель-Авива. Его открытие на новом месте состоится уже в понедельник, 14 мая, в 70-ю годовщину образования Израиля. До конца месяца примеру США, как ожидается, последуют Гватемала и Парагвай.

"Евровидение" в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций под девизом "All Aboard!". Финальное шоу смотра состоялось в субботу. Юлия Самойлова из России, которая исполнила песню I Won't Break, в финал не вышла.