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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин

МИД РФ: тема борьбы с терроризмом станет основной на встрече Путина и Трампа

© Sputnik / Michael Klimentyev
В мире
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Подготовка встречи президентов России и США идет в режиме внутренней проработки возможной повестки дня и содержательного наполнения, заявил представитель МИД РФ.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Тема борьбы с терроризмом станет основной на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о готовности к проведению которой заявляют обе стороны, заявил РИА Новости во вторник замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Она (тема борьбы с терроризмом — ред.) будет основной", — сказал Сыромолотов, добавив также, что основными будут стратегические вопросы взаимодействия.

Он подчеркнул, что без обсуждения этих вопросов сложно представить дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В начале мая Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что президент США изъявил готовность встретиться с Путиным, но пока иных шагов не было сделано, ясности по встрече нет, как и контактов на этот счет.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не обсуждает с США подготовку встречи лидеров  Путина и Трампа.

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"Она (подготовка встречи Путина и Трампа — ред.) идет в режиме нашей внутренней проработки возможной повестки дня и содержательного наполнения. Но она, к сожалению, не ведется в режиме обсуждения этих вопросов с США, поскольку у нас нет никакого понимания, где и когда такая встреча может состояться", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, как идет подготовка встречи президентов РФ и США.

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Теги:
переговоры Россия-США, антироссийские санкции, геополитика, президент США Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вашингтон, Москва, США, Россия, Политика
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