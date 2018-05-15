МИД РФ: тема борьбы с терроризмом станет основной на встрече Путина и Трампа

Подготовка встречи президентов России и США идет в режиме внутренней проработки возможной повестки дня и содержательного наполнения, заявил представитель МИД РФ.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Тема борьбы с терроризмом станет основной на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о готовности к проведению которой заявляют обе стороны, заявил РИА Новости во вторник замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Она (тема борьбы с терроризмом — ред.) будет основной", — сказал Сыромолотов, добавив также, что основными будут стратегические вопросы взаимодействия.

Он подчеркнул, что без обсуждения этих вопросов сложно представить дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В начале мая Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что президент США изъявил готовность встретиться с Путиным, но пока иных шагов не было сделано, ясности по встрече нет, как и контактов на этот счет.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не обсуждает с США подготовку встречи лидеров Путина и Трампа.

Владимир Путин — самый популярный иностранный политик в Молдове>>>

"Она (подготовка встречи Путина и Трампа — ред.) идет в режиме нашей внутренней проработки возможной повестки дня и содержательного наполнения. Но она, к сожалению, не ведется в режиме обсуждения этих вопросов с США, поскольку у нас нет никакого понимания, где и когда такая встреча может состояться", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, как идет подготовка встречи президентов РФ и США.