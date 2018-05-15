Далай-лама заявил, что Ленина можно понять, но не простить

По словам Далай-Ламы вождь мирового пролетариата по-своему интерпретировал марксистские идеи, однако понять это можно.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Далай-лама считает, что действия Владимира Ленина в условиях военного времени "тоже можно понять", но он извратил первоначальную идею Маркса, поставив политические интересы выше заботы о людях. Об этом духовный лидер тибетского буддизма заявил в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в Дхарамсале.

"Думаю, Ленина тоже можно понять: военное время, гражданская война, тяжелое положение дел, враждебное отношение западных держав. Он действовал в соответствии с реалиями военного времени. Полагал, что военное время требует жесткого контроля, безжалостных репрессий и секретности. Возможно, с точки зрения военного времени, это логично", — сказал Далай-лама.

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Но он считает, что "Ленин извратил первоначальную идею Маркса, политические интересы военного времени поставил выше заботы об интересах рабочего класса". "Так возникла автиоритарная система", — добавил буддийский духовный лидер.

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По его собственному признанию, в том, что касается социально-экономической теории, он — "буддийский марксист", "не ленинист".

"Главное — это забота о других", — подчеркнул Далай-лама.