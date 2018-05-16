Вниманию пользователей: "Сталин" может парализовать ваш компьютер

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Группа экспертов по кибербезопасности обнаружила новый экранный блокировщик под названием StalinLocker, или StalinScreamer, который уничтожает содержимое дисков на компьютере, если пользователь не введет правильный код, сообщает РИА Новости.

При исполнении StalinLocker создает механизм автозапуска и пытается прекратить другие процессы, в частности завершает работу проводника.

Вредоносная программа отводит для ввода кода десять минут. В течение этого времени на экран выводится изображение советского руководителя Иосифа Сталина, исполняется гимн СССР и показывается обратный отсчет до начала удаления файлов.

Если пользователь вводит правильный код, блокировщик прекращает работу и удаляет механизм собственного автозапуска.

Как установили эксперты, код разблокировки можно определить, если вычислить разность между моментом, когда программа сработала, и 1922.12.30 — датой образования СССР.

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Причем при новом запуске количество секунд, оставшихся до момента стирания файлов, будет уже не таким, как при последнем выключении компьютера, а в три раза меньше.

Как отмечается, большинство антивирусов, использующих актуальные базы, способны распознать эту вредоносную программу.