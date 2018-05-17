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На границе с ФРГ. Архивное фото.

Вниманию жителей Молдовы: эти продукты нельзя ввозить с собой в ЕС

© AFP 2018 / DPA/Oliver Berg
В мире
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Во избежание распространения африканской чумы свиней, ЕС ввел полное ограничение на ввоз на свою территорию сразу двух категорий продуктов.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. В литовской таможенной службе заявили, что вступил в силу запрет на ввоз для личного пользования на территорию ЕС мяса, молока и продуктов из них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную информацию с сайта литовской таможни.

Ограничения вводятся для того, чтобы избежать заражения животных АЧС.

"Информируем, что ограничивается ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования из третьих стран на территорию ЕС", — говорится в публикации.

Ограничения не касаются Андорры, Лихтенштейна, Норвегии, Сан-Марино и Швейцарии.

"На территорию стан ЕС запрещено ввозить: мясо и мясные продукты (сало, свежее или переработанное мясо, включая птицу, жиры, колбасы, мясные консервы, хлебобулочные изделия с мясом, соусы или супы с мясом), молоко и молочные изделия, корм для домашних животных, в составе которого есть мясо или молочные продукты", — уточняет ведомство.

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При этом в виде исключения разрешено ввозить молочные смеси для детей, а также детское питание. Также разрешен специальный лечебный корм для домашних животных, если количество ввозимого продукта на одного человека не превышает двух килограммом. Также можно ввозить продукты, которые до открытия упаковки не обязательно хранить в холодильнике, и продукты в специальных упаковках производителя.

В страны ЕС можно ввозить до двух килограммов меда и медовой продукции, яйца, живых устриц, мидий и улиток, до 20 килограммов рыбной продукции (свежая рыба должна быть выпотрошена, разрешен ввоз сушеной рыбы, соленой, копченой и рыбных консервов). Кроме того, можно ввозить до 125 граммов осетровой икры.

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АЧС — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС угрозы не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жестким карантином.

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Теги:
запрет на ввоз, мясомолочная продукция, африканская чума свиней, карантин, мясо, молоко, Евросоюз, Польша, Молдова, Румыния, Брюссель, Кишинев, Общество
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