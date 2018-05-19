Украина разрывает свои отношения с СНГ

Петр Порошенко решил за Украину, какой геополитический выбор ей следует сделать.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.

"Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ", — написал украинский президент в Twitter, добавив, что "будущее Украины только в Европе".

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.



Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

​Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ 12 апреля нынешнего года. В начале мая его поддержал Совет национальной безопасности и обороны.