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Боевики попытались захватить заложников в церкви в Грозном

Стрельба в православном храме в Грозном: боевики, хотели убить всех прихожан

© Sputnik / Саид Царнаев
В мире
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В столице Чечни бандиты попытались захватить заложников прямо в церкви. В результате дерзкого преступления погибли люди.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации нападавших уничтожили, сообщил журналистам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передает Ria.ru.

"Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран", — сказал Кадыров. Он добавил, что приехал на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла лишь несколько минут.

Следственный комитет России сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.

Настоятель церкви, отец Сергий рассказал журналистам, что боевики хотели убить всех прихожан, но дверь храма успели закрыть.

всех находившихся на вечерней службе прихожан, но дверь церкви успели закрыть изнутри, рассказал журналистам настоятель грозненской церкви отец Сергий.

"Мы молились, когда вдруг услышали крики и два мощных выстрела. Прихожане церкви, не растерявшись, бросились закрывать двери, и это спасло нам жизнь", — рассказал отец Сергий.

По его словам, боевики начали ломиться в дверь, один стрелял, двое пытались взломать дверь. "Они преследовали цель проникнуть внутрь храма и расправиться со всеми прихожанами, но мы смогли выдержать напор до приезда полиции", — отметил отец Сергий.

По его словам, нападавших было четверо. Они были вооружены ружьями, ножами. "Один из прихожан, работающий детским хирургом, получил ранение в области сердца и в руку. Он доставлен в больницу. Еще один прихожанин, оказавшийся во дворе церкви, погиб. Он занимался чтением православной литературы, молился и помогал церкви", — отметил отец Сергий.

Он сообщил, в момент нападения во дворе храма находилось трое малолетних детей батюшки. "Как только раздался выстрел, моя жена выскочила во двор из храма и успела забежать в дом. В этот момент вслед прозвучали два выстрела, но к счастью она успела спрятаться", — рассказал священник.

Он добавил, что в воскресенье в храме состоится богослужение с участием архиепископа Варлаама.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, опрос очевидцев и служителей храма. Обстановка в городе и в районе храма спокойная.

Теги:
захват, церковь, боевики
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