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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Пока вcе спали: новость о покушении на Эрдогана, США и Китай отказались от пошлин

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Самое интересное за ночь (19)
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Предлагаем обзор ночных событий в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Разведывательные службы Турции и балканских стран работают в координации для расследования информации о том, что  группа лиц турецкого происхождения на Балканах якобы готовит покушение на президента Турции Тайипа Эрдогана, сообщает в субботу турецкий телеканал TRT со ссылкой на источники в силах безопасности.

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© Sputnik / Сергей Гунеев
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Информация появилась накануне однодневного рабочего визита Эрдогана в Боснию и Герцеговину, который намечен на воскресенье, 20 мая.
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг прокомментировал в своем твиттере ситуацию: "Эрдоган не тот человек, который испугается угроз и свернет со своего пути".

Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных пошлин, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам переговоров в Вашингтоне.

Консультации между торговыми делегациями США и Китая прошли в конце недели. А сообщение о сотрудничестве появилось этой ночью: итогам стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению торгового дефицита торгового баланса США в торговле с Китаем, значительно увеличить экспорт американских товаров и услуг в КНР.

Флаги Китая и США. Архивное фото.
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
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"Самым главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к консенсусу не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин", — заявил вице-премьер Госсовета КНР журналистам, слова которого приводит агентство Синьхуа, передает РИА Новости.

В Южной Корее скончался председатель группы компаний LG Ку Бон Му, который руководил четвертым по величине конгломератом в течение 23 лет, сообщили южнокорейские СМИ. Ему было 73 года. Он перенес операцию на мозге.

Ку Бон Му унаследовал руководство корпорацией, получившей международную известность, в частности, благодаря продукции LG Electronics, в 1995 году от своего отца Ку Чжа Гёна.

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