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Московский Кремль. Архивное фото.

Разочаровались в США: почему арабская молодежь симпатизирует России

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
В мире
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Россия арабской молодежью воспринимается более надежным союзником, чем США. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса Аrab Youth Survey.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Респондентов попросили назвать предпочитаемого союзника на внешнеполитической арене. Россия заняла четвертое место и оказалась единственной неарабской страной в топ-5, сообщает РИА Новости.

США впервые с 2012 года не вошли в пятерку государств, которым симпатизирует арабская молодежь: в 2018-м в рейтинге предполагаемых союзников они заняли лишь 11-е место.

Кроме того, все больше арабов (57% респондентов) видят в США врага. В 2012-м о неприятии Вашингтона заявляли лишь 32% опрошенных.

США теряют позиции

До арабо-израильской войны 1973 года Москва играла важную роль на Ближнем Востоке, но перестала быть ведущим игроком в регионе после распада Советского Союза, пишет газета Arabian Вusiness.

Отмечается, что XXI век вновь изменил расклад сил в регионе: США потеряли лидерство во время президентства Обамы, в то время как российские позиции только усиливались.

Результаты опроса показали, что молодые арабы расценивают Россию как сильную стабильную державу и надежного партнера. В последние годы многие арабские союзники США разворачиваются к Москве, пишет арабское издание.

Елизавета Якимова
© Photo: РИСИ ТВ
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Издание подчеркивает, что арабы ставят Вашингтону в укор неспособность обеспечить палестино-израильское мирное соглашение. Москва же, напротив, сыграла значительную роль в сирийском урегулировании.

В апреле 2018-го Ближний Восток вновь разочаровался в США. Нанеся ракетные удары по Сирии, Вашингтон сосредоточился на небольшой группе связанных с химическим оружием целей. Излишняя осторожность лишь подчеркнул слабость сверхдержавы, пишет газета.

Авторитетный лидер и "забавный хулиган"

Одним из немаловажных факторов расположения арабской молодежи к России стала фигура ее президента. Издание отмечает, что Владимир Путин представляется респондентам сильным, решительным и авторитетным лидером. Трампа, наоборот, рассматривают как "забавного хулигана" с расистскими наклонностями.

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Резюмируя, газета подчеркивает, что резкий рост антиисламских настроений в США также не прибавляет Вашингтону симпатий. Москва, наоборот, всегда пропагандировала "умеренный" ислам и борьбу с терроризмом, напоминает автор статьи.

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Теги:
предпочтения, геополитика, опрос, молодежь, Саудовская Аравия, Ближний Восток, США, Россия, Общество
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