На Украине предложили шантажировать МВФ собственным дефолтом

Повышение тарифов на газ для населения остается одним из главных условий для продолжения сотрудничества Международного валютного фонда с Киевом.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Украине следует пригрозить Международному валютному фонду (МВФ) невыполнением обязательств, чтобы добиться более выгодных условий кредитования, заявил депутат Верховной рады Александр Кирш. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил парламентарий, Киев больше не в состоянии повышать тарифы на газ, что является одним из условий кредиторов. Поэтому, по словам Кирша, украинскому правительству следует торговаться с международной организацией, не боясь выдвигать более жесткие требования.

"Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену на газ, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать", — заявил Кирш.

© Sputnik / Stringer Украина разрывает свои отношения с СНГ

По его мнению, международные кредиторы должны испугаться такого сценария, так как Украина является барьером, "отделяющим Запад от России".

Повышение тарифов для населения остается одним из главных условий для продолжения сотрудничества Международного валютного фонда с Киевом. С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. За эти два года мировые цены на энергоноситель значительно возросли, однако тарифы так и не пересматривались.

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Представители фонда считают, что разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления. Как заявил постоянный представитель фонда на Украине Йост Люнгман, повышение стоимости топлива поможет избежать схем, по которым газ, приобретаемый для домохозяйств, перепродается предприятиям по более высокой цене. Кроме того, дешевый газ наиболее выгоден "богатым людям с большими домами", отмечал он.