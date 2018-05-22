Президент Турции Эрдоган сделал важное заявление по Израилю

Возвращаясь после визита в Боснию и Герцеговину Эрдоган рассказал журналистам о своих политических намерениях после 24 июня, когда в Турции пройдут выборы.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит свои экономические связи с Израилем, согласно решению Организации исламского сотрудничества (ОИС), после предстоящих в июне президентских и парламентских выборов.

© Sputnik / Владимир Трефилов Ближневосточный ответ Трампа

Чрезвычайный саммит ОИС, созванный Турцией в связи со столкновениями в секторе Газа, прошел в Стамбуле в минувшую пятницу, отмечает РИА Новости.

"Я надеюсь, что страны ОИС воплотят решение о торговой блокаде (Израиля) в жизнь. Турция также оценит наши связи, особенно экономические и торговые, с Израилем… Мы предпримем шаги в этом направлении после предстоящих выборов", — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь после визита в Боснию и Герцеговину. Его цитирует газета Hurriyet.

Он напомнил, что саммит ОИС призвал ООН создать миротворческие силы для защиты палестинцев, аналогичные тем, которые действовали в Косово и Боснии и Герцеговине, добавив, что страны ОИС также договорились о создании комиссии по расследованию "преступлений Израиля в секторе Газа".

© REUTERS / Yasin Bulbul Эрдоган: признание Трампом Иерусалима столицей Израиля незаконно

"Мы считаем, что это будет сдерживать их, и Израилю будет нелегко стрелять по силам ООН", — сказал Эрдоган.

Акции протеста начались в секторе Газа 14 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погибли десятки палестинцев.

Ранее Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.

Эрдоган объявил досрочные президентские выборы в Турции на 24 июня с. г., это почти на полтора года раньше планировавшегося.