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В США и в Европе осудили нападки Киева на свободу слова

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (31)
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Свое возмущение по поводу запрета на Украине российских СМИ выразили международные журналистские организации.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Защита плюрализма информации должна оставаться одним из основных принципов демократии как на Украине, так и в других странах, заявил Sputniknews генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже.

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В четверг, 24 мая, стало известно, что Киев включил в санкционный список МИА "Россия сегодня" и портал РИА Новости Украина, а также заблокировал доступ к сайтам россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.

"От имени Международной федерации журналистов я вновь осуждаю нападки на свободу слова и свободу прессы на Украине в целом и, в частности, по отношению к российским журналистам. Защита плюрализма информации должна оставаться одним из основных принципов демократии как на Украине, так и в других странах", подчеркнул Белланже.

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Он отметил, что  после ареста на прошлой неделе главного редактора сайта РИА Новости Украина, Киев внезапно принял решение блокировать доступ к различным Интернет-ресурсам.

"Это неприемлемо, и я настоятельно призываю президента Украины вновь разрешить доступ к этим российским сайтам на Украине", — заявил генсек Международной федерации журналистов.

Базирующаяся в США международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) также высказалась в защиту "Россия Сегодня" и других СМИ. Там призвали президента Украины Петра Порошенко отменить указ о запрете работы ряда российских масс-медиа. В организации отметили, что под санкциями на Украине также находятся российские каналы ВГТРК, НТВ, РЕН-ТВ и другие.

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"Мы призываем украинские власти воздержаться от запрета источников информации, будь то с благоприятным или неблагоприятным освещением. Борьба с пропагандой путем цензуры не только недемократична, но и неэффективна", — заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.
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На Украине это не первый случай нападок на свободу слова. На прошлой неделе Сотрудники Службы безопасности ворвались в офис РИА Новости в Киеве, где провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его  подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

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СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

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Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (31)

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Теги:
свобода слова, сми, запрет, Россия сегодня, РИА Новости Украина, Энтони Беланже, Кирилл Вышинский, Киев, Москва, Россия, Украина
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