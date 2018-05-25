Если завтра война: в Израиле заявили о риске эскалации конфликта с Ираном

Почему брешь в отношениях между Израилем и Ираном может перерасти в военное противостояние: новые подробности.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Израиль видит риск перерастания нынешней напряжённости в отношениях с Ираном в открытый военный конфликт, заявил РИА Новости министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.

"Риск всегда существует, поскольку Иран открыто заявляет о том, что его цель — уничтожить государство Израиль. Поэтому, конечно, такой риск есть", — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос, насколько велик риск открытого военного противостояния Израиля и Ирана.

"Иран вкладывает, несмотря на экономические трудности, огромные средства в военный проект на территории Сирии, в вооружение "Хезболлах" в Ливане. Сегодня в руках "Хезболлах" находится одна из крупнейших ракетных армий мира. И это террористическая организация, не государство. Это все делается на иранские деньги. В этой ситуации мы не знаем, как далеко Иран будет готов пойти, но мы не можем смириться с тем, чтобы безопасности наших граждан угрожали иранские ракеты, расположенные на территории Сирии, прямо на наших границах. Поэтому мы будем делать все, чтобы этого не допустить", — добавил министр.

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Израиль обвиняет Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм с военными базами, наступательным и оборонительным вооружением, и обещают не допустить этого даже ценой силового противостояния.