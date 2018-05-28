Лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Путин подпишут важные документы

Лидеры двух стран подпишут и обнародуют важные документы, которые наметят курс российско-китайских отношений, а также определят приоритеты и принципы этих отношений и двустороннего сотрудничества

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Китай надеется, что запланированный на июнь государственный визит президента России Владимира Путина придаст импульс двусторонним связям, лидеры России и Китая подпишут важные для отношений двух стран документы, заявил в понедельник помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй, передает РИА Новости.

"Это первый визит президента Путина в Китай после того, как начался его новый срок на посту президента России, в ходе этого визита также состоится первая встреча лидеров двух стран в этом году", — напомнил он на пресс-конференции.

"Китай надеется, что при совместных усилиях обеих сторон предстоящий визит президента Путина продемонстрирует высокий уровень и уникальность российско-китайских отношений, станет плодотворным, а также придаст импульс развитию отношений двух стран", — продолжил помощник министра.

По его словам, в ходе визита запланированы ряд встреч с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе и участие двух лидеров в совместной пресс-конференции, а также в церемонии подписания документов.

Чжан добавил, что "лидеры подпишут и обнародуют важные документы, которые наметят курс российско-китайских отношений, а также определят приоритеты и принципы этих отношений и двустороннего сотрудничества".

По его словам, в рамках визита различные правительственные структуры с обеих сторон также подпишут ряд соглашений по сотрудничеству, чтобы продемонстрировать прогресс в развитии сотрудничества в самых разных областях.

"Помимо официальной программы в рамках госвизита лидеры примут участие в ряде культурных мероприятий, проведут глубокие обсуждения в дружественной и непринужденной обстановке", — сказал китайский дипломат.